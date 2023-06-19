Кечинов надеется, что Гаврилова выпишут из больницы после 20 июня

Бывший игрок «Спартака» Валерий Кечинов рассказал «СЭ» о состоянии здоровья ветерана красно-белых Юрия Гаврилова.

«Пока новостей нет. Скоро должны выписать. Надеемся, что выпишут после 20-го числа», —сказал Кечинов корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

30 мая стало известно, что Гаврилов попал в реанимацию. Позднее выяснилось, что он перенес инсульт.