«Факел» объявил о продлении контракта с Марковым

Как и сообщал «СЭ», «Факел» заключил новое соглашение с форвардом Евгением Марковым, пишет пресс-служба команды. Детали нового контракта не разглашаются.

Марков перешел в «Факел» из тульского «Арсенала» зимой 2023 года. 28-летний россиянин провел 11 матчей за воронежскую команду, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.

Предыдущий контракт футболиста с клубом действовал до конца июня 2023 года.