Рианчо считает, что уход Малкома из «Зенита» повысит шансы «Спартака» на чемпионство

Экс-тренер «Спартака» Рауль Рианчо прокомментировал переход форварда «Зенита» Малкома в «Аль-Хиляль».

«Малком — большой мастер своего дела. Наверное, главная звезда РПЛ за последние несколько лет. Его уход так или иначе скажется на «Зените». Не думаю, что что-то серьезно изменится в турнирных раскладах, но первое время сине-бело-голубым может быть нелегко без своего лидера. Уход Малкома из «Зенита» повышает шансы «Спартака» в борьбе за чемпионство», — сказал Рианчо.

23 июля председатель правления «Зенита» Александр Медведев подтвердил трансфер Малкома в «Аль-Хиляль» за 60 миллионов евро.