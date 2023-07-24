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Сегодня, 18:18

ЦСКА продлил контракт с Матвеем Лукиным

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Защитник ЦСКА Матвей Лукин продлил контракт с командой, сообщает пресс-служба армейцев.

Новое соглашение 19-летнего защитника рассчитано до 2025 года с опцией продления еще на сезон.

Лукин является воспитанником ЦСКА. Он дебютировал за основную команду красно-синих в матче против «Торпедо» (2:0) в Кубке России в прошлом году. С тех пор защитник провел 3 матча за ЦСКА.

Источник: https://t.me/pfccskamoscow/14565
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