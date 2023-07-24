ЦСКА продлил контракт с Матвеем Лукиным
Защитник ЦСКА Матвей Лукин продлил контракт с командой, сообщает пресс-служба армейцев.
Новое соглашение 19-летнего защитника рассчитано до 2025 года с опцией продления еще на сезон.
Лукин является воспитанником ЦСКА. Он дебютировал за основную команду красно-синих в матче против «Торпедо» (2:0) в Кубке России в прошлом году. С тех пор защитник провел 3 матча за ЦСКА.
Источник: https://t.me/pfccskamoscow/14565
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Урал – Пари НН
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Лукас Вера
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|
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Зелимхан Бакаев
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|1
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