ЦСКА продлил контракт с Матвеем Лукиным

Защитник ЦСКА Матвей Лукин продлил контракт с командой, сообщает пресс-служба армейцев.

Новое соглашение 19-летнего защитника рассчитано до 2025 года с опцией продления еще на сезон.

Лукин является воспитанником ЦСКА. Он дебютировал за основную команду красно-синих в матче против «Торпедо» (2:0) в Кубке России в прошлом году. С тех пор защитник провел 3 матча за ЦСКА.