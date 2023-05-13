Рианчо: «Самыми серьезными соперниками для меня были «Зенит», ЦСКА и «Динамо»

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо в разговоре с корреспондентом «СЭ» ответил на вопрос, кто являлся принципиальным соперников в России.

«Я много работал в России, и каждый клуб был по-своему принципиальны для меня. Но самыми серьезными соперниками для меня были «Зенит», ЦСКА и «Динамо». На матчи против этих команд был особенный настрой», — сказал Рианчо «СЭ».

В 2018 году Рианчо перешел на работу в московский «Спартак», где стал ассистентом Массимо Карреры. 22 октября 2018 года после увольнения Карреры со своего поста Рианчо был назначен на должность исполняющего обязанности главного тренера.

12 ноября 2018 года после назначения на должность главного тренера Олега Кононова испанский специалист покинул «Спартак».