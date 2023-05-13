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Сегодня, 13:05

Агент Чистякова: «Зенит» для него это родной клуб, он будет делать все, чтобы играть там»

Константин Белов
Корреспондент
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Дмитрий Чистяков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Агент Андрей Талаев, представляющий интересы защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова, в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал будущее игрока.

«Дмитрий говорил, что «Зенит» для него это родной клуб, он будет делать все, чтобы играть там. Если этого не будет, то будем рассматривать варианты. На сегодняшний день никаких вариантов с другими клубами мы не рассматриваем», — сказал Талаев «СЭ».

Контракт Чистяков с клубом действителен до лета 2025 года. В нынешнем сезоне в активе 29-летнего футболиста 19 матчей во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Чистякова в 2,5 миллиона евро.

Дмитрий Чистяков
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 20 4 2 68-15 64
2
 ЦСКА 26 15 6 5 48-24 51
3
 Ростов 26 14 8 4 44-34 50
4
 Спартак 26 14 7 5 57-35 49
5
 Ахмат 26 13 4 9 41-34 43
6
 Краснодар 26 12 6 8 55-42 42
7
 Динамо 26 12 6 8 44-35 42
8
 Оренбург 26 12 3 11 49-50 39
9
 Локомотив 26 10 5 11 45-42 35
10
 Сочи 26 10 4 12 35-48 34
11
 Урал 26 7 6 13 27-41 27
12
 Кр. Советов 26 6 7 13 26-42 25
13
 Факел 26 4 12 10 33-45 24
14
 Пари НН 26 6 5 15 27-49 23
15
 Химки 26 4 5 17 24-58 17
16
 Торпедо 26 3 4 19 20-49 13
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13.05 12:00
Урал – Оренбург
 - : -
13.05 14:00
Химки – Спартак
 - : -
13.05 16:30
Зенит – Краснодар
 - : -
13.05 19:00
ЦСКА – Торпедо
 - : -
14.05 14:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
14.05 16:30
Динамо – Ахмат
 - : -
14.05 19:00
Сочи – Ростов
 - : -
14.05 19:00
Факел – Пари НН
 - : -
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 22
Квинси Промес

Квинси Промес

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ЦСКА

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П
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