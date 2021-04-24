Рианчо — о «Спартаке»: «Проблема в том, что месседж Тедеско доходит не до всех игроков»
Бывший исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Рауль Рианчо поделился ожиданиями от матча 27-го тура Тинькофф РПЛ между красно-белыми и ЦСКА.
«Думаю, это будет очень равный матч. У двух команд на кону возможность выхода в Лигу чемпионов! Последние игры были, скорее, в пользу ЦСКА, но фактор поля и мотивация, которую предполагает соперничество в дерби, сравнивают борьбу.
Нельзя до конца понять, что происходит внутри команды, когда ты видишь ее со стороны. Но есть некие факторы: например, то, что тренер не может до конца влиять на результативность своих футболистов. У меня было тоже самое в последних матчах в «Спартаке». Проблема в том, что месседж Тедеско доходит не до всех игроков», — сказал Рианчо «СЭ».
Матч «Спартак» — ЦСКА пройдет в воскресенье, 25 апреля, на стадионе «Открытие Арена». Начало встречи — 16:30 по московскому времени.
(Данил Алешин)
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