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Талалаев заявил, что «Ахмат» не успел восстановиться к матчу с «Уралом» после полуфинала кубка

13:56
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Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев заявил, что его команда не успела восстановиться к игре 27-го тура Тинькофф РПЛ против «Урала» после полуфинала БЕТСИТИ Кубка России против «Крыльев Советов».

«Чтобы восстановиться после нормальной игры с максимальными нагрузками, необходимо 72 часа. Для нас это время еще не прошло. Надо учитывать и тот эмоциональный фон, который у нас есть. Команда проиграла по пенальти одну из важных игр в карьере. Большое разочарование, усталость больше психологическая, чем физическая», — сказал в эфире «Матч Премьер» Талалаев.

Специалист отметил, что клуб пытался перенести матч с «Уралом» но получил отказ.

«Давайте я вам задам вопрос: вы покупаете вещи в сэконд-хэнде, когда хотите порадовать жену или себя? Вот и мы нет. Мы обращались с просьбой и в лигу, и к клубам, и к «Уфе», и к «Уралу», и к руководителям лиги, чтобы перенести игру хотя бы на еще один день, чтобы предоставить качество игры для зрителей в Екатеринбурге. Сложилось так, что сегодня мы в промежуточном положении. Будем выходить из него. Мне просто непонятна позиция руководителя клуба. «Уфа» — понятно, команда борется за выживание и была готова загрызть нас еще в аэропорту. Но и мы, и «Урал» обезопасили себя и можем спокойно играть в футбол. Лишние сутки могли бы позволить нам провести хотя бы одну тренировку. Мы летели вчера целый день. Это не оправдание, уверен, мои футболисты покажут некоторые вещи, которые мы приготовили, и игра получится задорной», — добавил Талалаев.

В среду, 21 апреля «Ахмат» проиграл «Крыльям Советов» (0:0, 1:4 — по пенальти) в матче 1/2 финала БЕТСИТИ Кубка России.

Матч «Урал» — «Ахмат» состоится сегодня, 24 апреля. Начало встречи — в 14.00 (мск).

Урал — Ахмат

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