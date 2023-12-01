Рианчо — о продлении контракта Промеса со «Спартаком»: «Отличная новость для клуба и всей РПЛ»

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо поделился мнением об автоматическом продлении контракта форварда Квинси Промеса с московской командой до лета 2025 года.

«Когда я возглавлял «Спартак», то Квинси уже не было в команде. О футболисте такого уровня мечтает каждый тренер. То, что «Спартаку» удалось продлить контракт с Промесом — отличная новость для клуба и для всей лиги. Квинси играет за «Спартак», потому что в Европе его ждет тюрьма? Я бы не стал так ставить вопрос. Квинси уже стал легендой «Спартака», — цитирует Рианчо Metaratings.ru.

Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год. В феврале 2021-го он вернулся в московский клуб. Всего на счету нидерландского нападающего 233 матча за красно-белых, в которых он отметился 113 голами и 59 результативными передачами.