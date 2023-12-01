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Рианчо — о продлении контракта Промеса со «Спартаком»: «Отличная новость для клуба и всей РПЛ»

Алина Савинова
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Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо поделился мнением об автоматическом продлении контракта форварда Квинси Промеса с московской командой до лета 2025 года.

«Когда я возглавлял «Спартак», то Квинси уже не было в команде. О футболисте такого уровня мечтает каждый тренер. То, что «Спартаку» удалось продлить контракт с Промесом — отличная новость для клуба и для всей лиги. Квинси играет за «Спартак», потому что в Европе его ждет тюрьма? Я бы не стал так ставить вопрос. Квинси уже стал легендой «Спартака», — цитирует Рианчо Metaratings.ru.

Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год. В феврале 2021-го он вернулся в московский клуб. Всего на счету нидерландского нападающего 233 матча за красно-белых, в которых он отметился 113 голами и 59 результативными передачами.

Источник: https://metaratings.ru/news/riancho-to-chto-spartaku-udalos-prodlit-kontrakt-s-promesom-otlichnaya-novost-dlya-kluba-i-vsei-rpl-311008/
Квинси Промес
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Рауль Рианчо
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В «Спартаке» прокомментировали возможность переноса матча с «Крыльями Советов»

Агент Тюкавина сообщил, что нападающим интересовались «Зенит» и ЦСКА
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 10 3 3 33-14 33
2
 Краснодар 16 9 5 2 25-13 32
3
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
4
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
5
 Кр. Советов 16 7 5 4 34-24 26
6
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
7
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
8
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
9
 Пари НН 16 6 3 7 14-15 21
10
 Ростов 16 5 5 6 24-27 20
11
 Факел 16 5 4 7 14-18 19
12
 Урал 16 5 4 7 18-25 19
13
 Оренбург 16 3 5 8 17-25 14
14
 Ахмат 16 3 4 9 16-22 13
15
 Балтика 16 3 3 10 12-23 12
16
 Сочи 16 3 1 12 16-28 10
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2.12 14:00
Факел – Балтика
 - : -
2.12 16:30
Сочи – Кр. Советов
 - : -
2.12 19:30
Пари НН – Урал
 - : -
3.12 14:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
3.12 16:30
Краснодар – Оренбург
 - : -
3.12 16:30
Локомотив – Зенит
 - : -
3.12 19:00
Ахмат – Спартак
 - : -
4.12 19:30
Динамо – Рубин
 - : -
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Матео Кассьерра

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Зенит

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Джон Кордоба

Краснодар

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Бенхамин Гарре

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 7
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
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Александр Соболев

Спартак

 5
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Маркус Вендел

Зенит

 5
И К Ж
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Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

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Брайан Мансилья

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Даниил Хлусевич

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Спартак

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