РИА «Новости»: Немецкий футбольный союз не вынуждал Гиздоля и Фарке покидать Россию

Немецкий футбольный союз не вынуждал Гиздоля и Фарке покидать Россию

Немецкий футбольный союз (DFB) не выпускал рекомендаций для немецких тренеров о разрыве контрактов с российскими клубами.

«DFB не выпускал никаких официальных документов, рекомендующих немецким футбольным тренерам отказаться от своей работы (в России).



Любые решения или шаги, принимаемые отдельными лицами, являются их собственным выбором» — приводит РИА «Новости» слова представителя Немецкого футбольного союза.

Вчера, 1 марта «Локомотив» объявил об уходе Маркуса Гиздоля с поста главного тренера команды. Сегодня, 2 марта пост главного тренера «Краснодара» покинул Даниэль Фарке.