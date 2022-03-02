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Сегодня, 17:01

РИА «Новости»: Немецкий футбольный союз не вынуждал Гиздоля и Фарке покидать Россию

Немецкий футбольный союз не вынуждал Гиздоля и Фарке покидать Россию
Иван Торопцев
Корреспондент

Немецкий футбольный союз (DFB) не выпускал рекомендаций для немецких тренеров о разрыве контрактов с российскими клубами.

«DFB не выпускал никаких официальных документов, рекомендующих немецким футбольным тренерам отказаться от своей работы (в России).

Любые решения или шаги, принимаемые отдельными лицами, являются их собственным выбором» — приводит РИА «Новости» слова представителя Немецкого футбольного союза.

Вчера, 1 марта «Локомотив» объявил об уходе Маркуса Гиздоля с поста главного тренера команды. Сегодня, 2 марта пост главного тренера «Краснодара» покинул Даниэль Фарке.

Источник: https://rsport.ria.ru/20220302/germaniya-1776071811.html
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 Зенит 19 12 5 2 47-22 41
2
 Динамо 19 12 3 4 36-20 39
3
 Сочи 19 11 1 7 32-21 34
4
 ЦСКА 19 10 3 6 23-16 33
5
 Ахмат 19 10 0 9 26-25 30
6
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
7
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 19 6 5 8 20-28 23
10
 Рубин 19 6 4 9 25-30 22
11
 Н. Новгород 19 6 4 9 19-30 22
12
 Арсенал 19 5 4 10 21-37 19
13
 Урал 19 4 7 8 12-19 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 19 3 7 9 18-28 16
16
 Химки 19 2 8 9 16-34 14
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26.02 14:00
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 1 : 0
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Сочи – Арсенал
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Зенит – Рубин
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31.05 00:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
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Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

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Сочи

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П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

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Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

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Краснодар

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