РФС зарегистрировал Зырянова, президента «Рубина» и представителя «Спартака» на довыборы в исполком
В среду, 20 мая, состоялось заседание избирательного комитета РФС, информирует пресс-служба организации.
По итогам рассмотрения документов были зарегистрированы следующие кандидаты для довыборов в состав исполкома союза:
- председатель правления «Зенита» Константин Зырянов,
- президент «Рубина» Марат Сафиуллин,
- член совета директоров «Спартака» Иван Масляев (выдвинут президентом РФС).
Довыборы пройдут 27 июня на Конференции РФС.
Источник: РФС
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|
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|
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|- : -
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|15:00
|Факел – Зенит
|- : -
|29.08
|17:30
|Краснодар – Ростов
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|29.08
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|- : -
|29.08
|20:00
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Александр Соболев
Зенит
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|П
|
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Спартак
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|Ж
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|1
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