Павлюченко — о четвертом месте «Спартака» в РПЛ: «Ждал бронзу, но хочется золото»

Бывший нападающий «Спартака» Роман Павлюченко в разговоре с «СЭ» поделился мнением о результате красно-белых в сезоне РПЛ-2025/26.

«Хотелось, чтобы «Спартак» занял третье место. Хотя, наверное, это не тот клуб в контексте которого стоит говорить о серебре или бронзе. Хочется золото. Я ждал третье место, но, к сожалению, не получилось», — сказал Павлюченко «СЭ».

В сезоне чемпионата России-2025/26 «Спартак» набрал 52 очка и занял четвертое место. Победителем турнира стал «Зенит», который набрал 68 очков.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max