Смолов рассказал об учебе на тренера: «Относительно нравится»

Бывший нападающий сборной России Федор Смолов поделился впечатлениями от учебы в Школе футбольных тренеров Российского футбольного союза.

«С 18 мая новый модуль, учусь. Учеба относительно нравится. Пока клуб для стажировки не выбрал», — цитирует футболиста ТАСС.

3 апреля 36-летний Смолов объявил о начале обучения, однако отметил, что пока не видит себя в роли тренера.

Последним клубом Смолова стал «Броук Бойз», за который он сыграл 3 матча в Кубке России. Ранее форвард выступал за «Краснодар», московское «Динамо», «Фейеноорд», «Анжи», «Урал», «Локомотив» и «Сельту».

Вместе с «Локомотивом» Смолов дважды выиграл Кубок России и один раз — Суперкубок России. В составе «Краснодара» Смолов стал чемпионом России в сезоне-2024/25.

За сборную России он провел 45 матчей, в которых забил 16 голов.

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