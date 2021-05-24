РФС заплатит голландской компании 170 тысяч евро за исследование РПЛ, ФНЛ и ПФЛ
11:24
РФС хочет, чтобы голландская компания предложила свой вариант реформирования российского футбола, который затронет РПЛ, ФНЛ и ПФЛ, сообщает РБК со ссылкой на источник в РФС.
По данным источника, организация заказала предложения по реформированию структуры профессиональных спортивных лиг у компании Hypercube, которая специализируется на сборе аналитической информации в спортивной сфере.
Стоимость исследования составит около 170 тысяч евро. Деньги должны будут предоставить партнера РФС, какие именно — не сообщается. Реформы будут применены не раньше сезона-2022/23.
Дополнительная информация:
https://sportrbc.ru/news/60a9a0019a794707a99774c4?ruid=NaN&from=newsfeed
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