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РФС заплатит голландской компании 170 тысяч евро за исследование РПЛ, ФНЛ и ПФЛ

11:24
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РФС хочет, чтобы голландская компания предложила свой вариант реформирования российского футбола, который затронет РПЛ, ФНЛ и ПФЛ, сообщает РБК со ссылкой на источник в РФС.

По данным источника, организация заказала предложения по реформированию структуры профессиональных спортивных лиг у компании Hypercube, которая специализируется на сборе аналитической информации в спортивной сфере.

Стоимость исследования составит около 170 тысяч евро. Деньги должны будут предоставить партнера РФС, какие именно — не сообщается. Реформы будут применены не раньше сезона-2022/23.

Дополнительная информация:

https://sportrbc.ru/news/60a9a0019a794707a99774c4?ruid=NaN&from=newsfeed

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