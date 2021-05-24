РФС заплатит голландской компании 170 тысяч евро за исследование РПЛ, ФНЛ и ПФЛ

РФС хочет, чтобы голландская компания предложила свой вариант реформирования российского футбола, который затронет РПЛ, ФНЛ и ПФЛ, сообщает РБК со ссылкой на источник в РФС.

По данным источника, организация заказала предложения по реформированию структуры профессиональных спортивных лиг у компании Hypercube, которая специализируется на сборе аналитической информации в спортивной сфере.

Стоимость исследования составит около 170 тысяч евро. Деньги должны будут предоставить партнера РФС, какие именно — не сообщается. Реформы будут применены не раньше сезона-2022/23.