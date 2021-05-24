«СЭ» провел традиционный опрос футболистов всех клубов РПЛ и определил лучшего игрока чемпионата России-2020/21.

От каждой из 16 команд проголосовали по 11 футболистов, назвавшие свои тройки лучших.

Лучшим футболистом чемпионата признан форвард «Зенита» Сердар Азмун.

Иранец впервые получил подобное признание, опередив одноклубника Артема Дзюбу и всех других претендентов.

Топ-10 игроков РПЛ-2020/21 по опросу футболистов. Фото «СЭ»

Дзюба был №1 два сезона подряд (2018/19 и 2019/20) и на этот раз занял второе место.

В тройке также — полузащитник ЦСКА Никола Влашич. Хорватский хавбек в декабре 2020-го был признан «СЭ» футболистом года в России по итогам голосования ведущих тренеров и менеджеров, журналистов и болельщиков.

Выбор каждого из 11 футболистов из 16 клубов РПЛ и подробный итог опроса — на этой странице.