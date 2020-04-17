РФС утвердил мировое соглашение между Шейдаевым и «Динамо»

Палата по разрешению споров РФС удовлетворила заявление «Динамо» и бывшего игрока клуба Рамиля Шейдаева о пересмотре решения по делу о споре сторон, сообщает официальыйн сайт РФС.

5 февраля 2020 года РФС обязал «Динамо» выплатить футболисту компенсацию за расторжение контракта, которое было признано необоснованным. Однако Шейдаев и «Динамо» подали заявление о пересмотре решения по делу из-за новых обстоятельств. В итоге было утверждено мировое соглашение сторон.

Шейдаев перешел в «Динамо» летом 2019 года из «Крыльев Советов». В январе 2020 года «Динамо» объявило о досрочном расторжении контракта с форвардом, который в 8 матчах РПЛ отдал 1 голевой пас.