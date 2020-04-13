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РФС: «Собираем информацию у клубов, чтобы разработать варианты поддержки»

14:12
Здание РФС. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Здание РФС. Фото Александр Федоров, "СЭ"
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Глава департамента по коммуникациям РФС Кирилл Мельников сообщил, что организация изучает меры по возможной поддержке российских клубов.

— На данный момент ведем работу по анализу ситуации, в которой находятся клубы и футбольная отрасль в целом, — сказал Мельников. — Направили соответствующие запросы в клубы, собираем информацию о финансовых потерях и о формировании бюджетов. Исходя из этого будем разрабатывать различные варианты поддержки, речь прежде всего о том, чтобы не пропали футбольные клубы, функционировали академии, школы, стадионы и т.д. (Дмитрий Зеленов)

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