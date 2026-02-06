«Оренбург» разгромил «Бунедкор» в товарищеском матче, Томпсон оформил дубль

«Оренбург» в товарищеском матче разгромил «Бунедкор» из Узбекистана — 5:1.

Игра прошла в формате трех таймов. Первые два — по 45 минут, третий — 30.

Дубль у российской команды оформил Хорди Томпсон. По голу забили Эмирджан Гюрлюк (с пенальти), Алешандре Жезус и Тигран Аванесян. Единственный гол «Бунедкора» забил Дмитрий Плетнев.

На 47-й минуте красную карточку получил игрок «Оренбурга» Станислав Поройков, его заменил Иван Иващенко.

Товарищеский матч

«Оренбург» (Россия) — «Бунедкор» (Узбекистан) — 5:1

Голы: Томпсон, 7 (1:0). Томпсон, 32 (2:0). Гюрлюк, 53 — с пенальти (3:0). Плетнев, 69 (3:1). Жезус, 97 (4:1). Аванесян, 113 (5:1).

«Оренбург»: Овсянников (Ходанович, 77), Ведерников (Хотулев, 63), Ценов (Касимов, 63), Поройков (Иващенко, 47. Минатулаев, 91), Паласиос (Кантеро, 63), Квеквескири (Рыбчинский, 63), Ду Кейрос (Аванесян, 63), Томпсон (Болотов, 63), Пуэбла (Куль, 63), Гюрлюк (Горелов, 63), Савельев (Жезус, 63).

Удаление: Поройков (Оренбург), 47.

6 февраля.