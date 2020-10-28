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РФС признал, что Безбородов ошибочно засчитал гол Понсе

18:04
24 октября. Краснодар. «Краснодар» — «Спартак» — 1:3. Эпизод с голом Понсе. Фото ФК «Спартак»
24 октября. Краснодар. «Краснодар» — «Спартак» — 1:3. Эпизод с голом Понсе. Фото ФК «Спартак»
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По информации «СЭ», сегодня экспертно-судейская комиссия РФС рассмотрела работу арбитра Владислава Безбородова на матче 21-го тура Тинькофф Чемпионата России «Краснодар» — «Спартак» (1:3).

«Быки» подали жалобу на два момента — засчитанный гол Понсе и отмененный гол Кайю. Комиссия большинством голосов признала, что рефери ошибся в двух этих эпизодах. В первом случае арбитр не зафиксировал фол со стороны нападающего красно-белых, во втором эпизоде преждевременно остановил игру, усмотрев нарушение правил на защитнике москвичей Жиго.

На ближайший тур Безбородов и Кирилл Левников, работавший на этой игре ВАР, назначений не получили. (Виталий Айрапетов)

Краснодар — Спартак

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 12-й тур. «Спартак» обошел «Зенит» и другие матчи




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