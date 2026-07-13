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Судейство

РФС представил список судей на матчи РПЛ и Кубка России сезона-2026/27

Сергей Ярошенко
Судья Сергей Карасев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российский футбольный союз (РФС) представил список судей на сезон-2026/27 РПЛ и FONBET Кубка России.

В список вошли 26 главных арбитров, один резервный судья и 30 помощников. 31 арбитр сможет работать на играх в качестве видеопомощника или ассистента видеопомощника.

Список был утвержден бюро исполкома РФС на заседании 10 июля.

В число арбитров, которые могут получать назначения на матчи, вошли девять новых рефери. Среди них пять главных судей — Матвей Заика, Игорь Капленков, Данил Каширин, Данил Набока и Михаил Плиско. Также в список вошли четыре новых помощника судьи — Никита Матиеску, Александр Павлов, Дмитрий Семенов и Альмир Хатмуллин.

Список арбитров на сезон-2026/27

Главные судьи: Иван Абросимов, Ян Бобровский, Евгений Буланов, Матвей Заика, Сергей Иванов, Василий Казарцев, Игорь Капленков, Сергей Карасев, Данил Каширин, Данил Набока, Михаил Плиско, Евгений Кукуляк, Павел Кукуян, Кирилл Левников, Станислав Матвеев, Владимир Москалев, Никита Новиков, Андрей Прокопов, Алексей Сухой, Инал Танашев, Антон Фролов, Сергей Цыганок, Сергей Чебан, Артем Чистяков, Павел Шадыханов, Рафаэль Шафеев.

Резерв судей: Вера Опейкина.

Помощники судьи: Максим Белокур, Денис Березнов, Александр Богданов, Андрей Болотенков, Егор Болховитин, Кирилл Большаков, Андрей Веретешкин, Максим Гаврилин, Дмитрий Ермаков, Алексей Ермилов, Михаил Иванов, Ярослав Калиниченко, Екатерина Курочкина, Алексей Лунев, Дмитрий Маликов, Никита Матиеску, Дмитрий Мосякин, Рустам Мухтаров, Андрей Образко, Александр Павлов, Денис Петров, Варанцо Петросян, Дмитрий Сафьян, Дмитрий Семенов, Александр Туркин, Андрей Филипкин, Альмир Хатмуллин, Адлан Хатуев, Руслан Шекемов, Алексей Ширяев.

Список судей РПЛ за год изменился на треть. Это нормально?

Источник: РФС
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 11 8 1 2 18-9 25
2
 Зенит 11 8 0 3 25-13 24
3
 ЦСКА 11 6 4 1 19-12 22
4
 Краснодар 11 6 4 1 19-13 22
5
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
6
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Рубин 10 2 6 2 12-12 12
10
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
13
 Ахмат 11 2 5 4 15-16 11
14
 Акрон 11 1 6 4 12-20 9
15
 Факел 11 1 3 7 8-19 6
16
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
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17.10 14:00 Крылья Советов – Факел 1 : 2
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон 1 : 1
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар 3 : 3
18.10 14:00 Зенит – Ахмат 3 : 2
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА 3 : 1
18.10 18:45 Спартак – Рубин - : -
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