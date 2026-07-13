«Зенит» сыграл вничью с махачкалинским «Динамо» в товарищеском матче, Мостовой реализовал пенальти

«Зенит» сыграл вничью с махачкалинским «Динамо» в товарищеском матче — 1:1. Игра проходила на стадионе «Смена» в Санкт-Петербурге.

У гостей на 16-й минуте гол забил форвард Миро. Хозяева отыгрались благодаря реализованному пенальти в исполнении Андрея Мостового на 90-й минуте.

В следующем матче «Зенит» сыграет со «Спартаком» за Суперкубок России. Игра пройдет 18 июля.

«Динамо» в первом туре сезона РПЛ-2026/27 сыграет на выезде с «Факелом».