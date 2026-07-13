«Факел» объявил об уходе Гонгадзе

Нападающий «Факела» Георгий Гонгадзе покинул клуб, сообщила пресс-служба воронежцев. Стороны расторгли договор по обоюдному согласию.

30-летний россиянин играл за команду с лета 2025 года. В сезоне-2025/26 Гонгадзе провел 32 матча в Первой лиге, забил три гола и сделал один результативный пас.

Форвард играл за «Факел» в сезоне-2022/23. Всего за воронежскую команду он провел 58 матчей, забил 11 мячей и сделал 3 голевые передачи.