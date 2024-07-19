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Сегодня, 17:27

ЦСКА объявил об уходе двоих игроков

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Нападающий ЦСКА Ярослав Доль и защитник Вадим Конюхов покинули команду, сообщается на официальном сайте армейцев.

20-летний Доль продолжит карьеру в омском «Иртыше». В активе нападающего 13 голов и 6 голевых передач в 25 матчах ЮФЛ-1.

22-летний Конюхов перешел в «Велес». Ранее защитник на правах аренды играл за пермскую «Звезду», «Уфу» и «Акрон».

ЦСКА сможет получить 50 процентов за будущую перепродажу обоих футболистов.

Источник: ФК ЦСКА
Футбол
РПЛ
ФК Велес
ФК Иртыш
ФК ЦСКА (Москва)
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