РФС не располагает информацией о переносе матча "Спартак" – "Динамо"

Пресс-служба РФС прокомментировала информацию о том, что матч 4-го тура чемпионата России между "Спартаком" и "Динамо" может быть перенесен на другую дату.

Встреча должна пройти в субботу, 3 августа на "Открытие Арене" (начало – 19.00). Ранее сообщалось, что в МВД попросили премьер-лигу перенести игру на 2 или 5 августа в связи с тем, что 3 августа в центре Москвы планируется проведение митинга.

– Российский футбольный союз не располагает информацией о переносе матча матч 4 тура РПЛ между "Спартаком" и "Динамо", – сказали в пресс-службе РФС. – Насколько нам известно, на уровне российской премьер-лиги этот вопрос также не обсуждался, и футбольные клубы готовятся к проведению матча в установленные сроки. "Спартак" – "Динамо" – это старейшее отечественное дерби, которого болельщики всегда ожидают с большим интересом. Надеемся увидеть в субботу яркий, захватывающий футбол в исполнении обеих команд. (Илья Андреев)​

"СЭ" проведет трансляцию матча "Спартак" - "Динамо". Встреча состоится в субботу, 3 августа, начало - в 19.00.

МВД призывает перенести матч "Спартак" – "Динамо" //

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