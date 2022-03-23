РФС не поддержал предложение РПЛ о расширении лиги и моратории на невылет клубов по итогам сезона

Как стало известно «СЭ», исполком РФС проголосовал против расширения РПЛ до 18 команд и моратория на невылет клубов по итогам этого сезона.

На данный момент в Тинькофф чемпионате России по футболу выступают 16 команд. По текущему регламенту из РПЛ напрямую вылетают две последние команды.

При этом клубы, которые находятся на 13-м и 14-м местах должны провести переходные матчи за право остаться в высшей лиге с третьей и четвертой командой из ФНЛ.

22 марта в Москве состоялось общее собрание клубов РПЛ, где они проголосовали за увеличение числа команд со следующего сезона.