В «Спартаке» надеются на скорое восстановление вратаря Александра Селихова

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов сообщил, что вратарь Александр Селихов вернулся из сборной России в расположение московского клуба. В московском клубе также рассказали подробности повреждения футболиста.

«Александр Селихов почувствовал дискомфорт в спине и вернулся из сборной в расположение «Спартака». Наш медицинский штаб следит за ним. Рассчитываем на скорое восстановление Александра», — сказал Зеленов.

23 марта пресс-служба национальной команды сообщила, что 27-летний россиянин почувствовал болевые ощущения в спине после одной из тренировок. После обследования вратаря решили отпустить в расположение «Спартака».

Сборная России проводит учебно-тренировочный сбор в Москве с 21 по 27 марта.