Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 13:59

В «Спартаке» надеются на скорое восстановление вратаря Александра Селихова

Читать «СЭ» в

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов сообщил, что вратарь Александр Селихов вернулся из сборной России в расположение московского клуба. В московском клубе также рассказали подробности повреждения футболиста.

«Александр Селихов почувствовал дискомфорт в спине и вернулся из сборной в расположение «Спартака». Наш медицинский штаб следит за ним. Рассчитываем на скорое восстановление Александра», — сказал Зеленов.

23 марта пресс-служба национальной команды сообщила, что 27-летний россиянин почувствовал болевые ощущения в спине после одной из тренировок. После обследования вратаря решили отпустить в расположение «Спартака».
Сборная России проводит учебно-тренировочный сбор в Москве с 21 по 27 марта.

Александр Селихов
Футбол
Сборная России по футболу
ФК Спартак (Москва)
1
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Как найти хорошую работу: подготовка к собеседованию и возможные ошибки
Зачем ломать то, что работает? Фанаты Тутберидзе паникуют, обсуждая исключение «Хрустального» из школы «Самбо 70»
Материалы сюжета: РПЛ, 23-й тур: «Сочи» — «Зенит», «Краснодар» — «Динамо», «Локо» — «Спартак»
Гинер: «ЦСКА обязательно будет бороться за чемпионство»
ЦСКА и «Нижний Новгород» проведут товарищеский матч 26 марта
«Как дела у ЦСКА? Шикарно». Евгений Гинер перед заседанием исполкома РФС
Вратарь «Спартака» Селихов, скорее всего, будет готов к дерби с «Локомотивом»
Вратарь «Спартака» Селихов покинул расположение сборной России из-за проблем со спиной
Из «Рубина» уехали почти все легионеры — что будет дальше? Инсайды «СЭ»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

РФС не поддержал предложение РПЛ о расширении лиги и моратории на вылет клубов по итогам сезона

Гинер: «ЦСКА обязательно будет бороться за чемпионство»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 14 6 2 53-23 48
2
 Динамо 22 13 4 5 41-24 43
3
 ЦСКА 22 13 3 6 32-18 42
4
 Сочи 22 12 2 8 35-24 38
5
 Краснодар 21 10 6 5 34-21 36
6
 Локомотив 21 9 7 5 31-25 34
7
 Кр. Советов 21 9 5 7 28-23 32
8
 Ахмат 22 10 1 11 29-30 31
9
 Спартак 22 7 6 9 24-31 27
10
 Рубин 22 7 4 11 29-39 25
11
 Н. Новгород 22 6 6 10 20-32 24
12
 Ростов 21 5 7 9 33-38 22
13
 Арсенал 22 5 5 12 24-46 20
14
 Урал 22 4 8 10 13-22 20
15
 Уфа 22 3 9 10 19-31 18
16
 Химки 22 3 9 10 19-37 18
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
6.04 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
4.05 19:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 10
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 10
П
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 6
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 6
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 12 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 19 1 7
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости