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Захарян: «Пропуск чемпионата Европы, наверное, самый тяжелый момент в карьере»

Захарян заявил, что его дебют за «Динамо» получился вдохновляющим
Роман Шишов
Корреспондент
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Нападающий «Динамо» Арсен Захарян в интервью клубной пресс-службе рассказал о своем стиле и самом тяжелом моменте в карьере.

— Как считаете, ваш игровой стиль подходит для европейского футбола?

— Наша команда стремится играть в европейской модели футбола. Наш тренер — из Европы, у него соответствующий менталитет. Кроме того, он ставит нам как раз европейский футбол. Поэтому думаю, да, мой стиль приспособлен к такому футболу.

— Вы дебютировали за основной состав «Динамо» очень рано и довольно рано примерили футболку сборной. Какие впечатления оставил столь ранний дебют и за клуб, и за национальную команду? Насколько это было тяжело?

— Мой дебют получился вдохновляющим. Здорово, когда тебе доверяют место в составе. Это признание того, что я заработал шанс своей работой на тренировках. Могу сказать, это меня вдохновило.

Перед первым матчем в основе «Динамо» сильно волновался. На прогулке перед игрой тренер заранее сказал мне, что буду в составе. Волнение было, но после первого касания мяча всё прошло. В сборной чуть поменьше переживал. Может быть, это связано с тем, что уже привык к большому футболу.

— Вы находились в расширенном составе для участия в ЕВРО-2020, но пропустили турнир из-за ангины. Можно ли сказать, что это был один из самых тяжёлых моментов в вашей карьере? Или были ещё эпизоды, которые вы тяжело переживали, но о которых никому неизвестно?

— Пропуск чемпионата Европы, наверное, самый тяжёлый момент в моей карьере. Слава богу, никаких травм, никаких проблем у меня нет. Надеялся сыграть на ЕВРО, готовился, но внезапно заболел ангиной. Так бывает, к сожалению.

Источник: https://fcdm.ru/news/poka-nicego-ne-dobilsia-nuzen-trofei-s-dynamo-interview-arsena-zaxariana
Арсен Захарян
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2
 Динамо 22 13 4 5 41-24 43
3
 ЦСКА 22 13 3 6 32-18 42
4
 Сочи 22 12 2 8 35-24 38
5
 Краснодар 21 10 6 5 34-21 36
6
 Локомотив 21 9 7 5 31-25 34
7
 Кр. Советов 21 9 5 7 28-23 32
8
 Ахмат 22 10 1 11 29-30 31
9
 Спартак 22 7 6 9 24-31 27
10
 Рубин 22 7 4 11 29-39 25
11
 Н. Новгород 22 6 6 10 20-32 24
12
 Ростов 21 5 7 9 33-38 22
13
 Арсенал 22 5 5 12 24-46 20
14
 Урал 22 4 8 10 13-22 20
15
 Уфа 22 3 9 10 19-31 18
16
 Химки 22 3 9 10 19-37 18
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
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26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
6.04 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
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Краснодар – Локомотив
 - : -
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Уфа

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Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 10
Федор Смолов

Федор Смолов

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П
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 6
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 6
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 12 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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