Захарян: «Пропуск чемпионата Европы, наверное, самый тяжелый момент в карьере»

Нападающий «Динамо» Арсен Захарян в интервью клубной пресс-службе рассказал о своем стиле и самом тяжелом моменте в карьере.

— Как считаете, ваш игровой стиль подходит для европейского футбола?

— Наша команда стремится играть в европейской модели футбола. Наш тренер — из Европы, у него соответствующий менталитет. Кроме того, он ставит нам как раз европейский футбол. Поэтому думаю, да, мой стиль приспособлен к такому футболу.

— Вы дебютировали за основной состав «Динамо» очень рано и довольно рано примерили футболку сборной. Какие впечатления оставил столь ранний дебют и за клуб, и за национальную команду? Насколько это было тяжело?

— Мой дебют получился вдохновляющим. Здорово, когда тебе доверяют место в составе. Это признание того, что я заработал шанс своей работой на тренировках. Могу сказать, это меня вдохновило.

Перед первым матчем в основе «Динамо» сильно волновался. На прогулке перед игрой тренер заранее сказал мне, что буду в составе. Волнение было, но после первого касания мяча всё прошло. В сборной чуть поменьше переживал. Может быть, это связано с тем, что уже привык к большому футболу.

— Вы находились в расширенном составе для участия в ЕВРО-2020, но пропустили турнир из-за ангины. Можно ли сказать, что это был один из самых тяжёлых моментов в вашей карьере? Или были ещё эпизоды, которые вы тяжело переживали, но о которых никому неизвестно?

— Пропуск чемпионата Европы, наверное, самый тяжёлый момент в моей карьере. Слава богу, никаких травм, никаких проблем у меня нет. Надеялся сыграть на ЕВРО, готовился, но внезапно заболел ангиной. Так бывает, к сожалению.