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РФС готов поделиться регламентом по возобновлению соревнований с другими федерациями

12:24
Александр Дюков. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александр Дюков. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Российский футбольный союз (РФС) готов предоставить свой вариант регламента по возобновлению соревнований после паузы из-за коронавируса федерациям по другим видам спорта, заявил президент РФС Александр Дюков. Он также отметил, что в РФС уже поступили обращения по данному вопросу.

— Мы готовы поделиться регламентом с другими видами спорта. Мы уже получили запросы от ряда федераций и уже сделали это, — приводит РИА Новости слова Дюкова.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20200605/1572511001.html

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