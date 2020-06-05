РФС готов поделиться регламентом по возобновлению соревнований с другими федерациями
12:24
Российский футбольный союз (РФС) готов предоставить свой вариант регламента по возобновлению соревнований после паузы из-за коронавируса федерациям по другим видам спорта, заявил президент РФС Александр Дюков. Он также отметил, что в РФС уже поступили обращения по данному вопросу.
— Мы готовы поделиться регламентом с другими видами спорта. Мы уже получили запросы от ряда федераций и уже сделали это, — приводит РИА Новости слова Дюкова.
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