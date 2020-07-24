Президент РФС Александр Дюков на пресс-конференции ответил на вопрос о возобновлении сезона и последствиях.

— Конечно, я очень доволен. Очень важное событие для российского футбола. Решение правильное, — подчеркнул Дюков. — С точки зрения организации получилось не все. Но завышенных ожиданий у меня не было. Понимал, что нам всем придется учиться играть в новых условиях. И на этом пути придется набить шишки. Шишек, конечно, могло быть меньше. Но такой урок был нужен всем нам. Чтобы избежать подобного в следующем сезоне. Понятно, что полностью избежать заболевания, инфицирования невозможно. Надеюсь, оно не будет носить такой массовый характер. Благодарю Роспотребнадзор за сотрудничество и помощь. (Александр Бобров)