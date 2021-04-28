27 апреля состоялось заседание Экспертно-судейской комиссии (ЭСК) при президенте РФС, на котором было рассмотрено обращение ЦСКА по судейству в матче 27-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака» (0:1). Об этом сообщается на официальном сайте РФС.

Красно-синие попросили ЭСК РФС оценить работу главного арбитра встречи Павла Кукуяна в эпизодах с неудалением форварда красно-белых Джордана Ларссона (8-я минута матча) и удалением хавбкека ЦСКА Ильзата Ахметова (34-я минута).

По итогам заседания эксперты приняли решение, что судья правильно поступил, когда не удалил 23-летнего Ларссона, а также признали ошибочным красную карточку 23-летнему Ахметову.

Решения комиссии:

1. Судья правильно не удалил игрока «Спартака» Джордана Ларссона на 8-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что футболист «Спартака» Джордан Ларссон не совершал удара соперника локтем и не использовал в единоборстве чрезмерную силу, которая могла бы стать угрозой безопасности футболиста ЦСКА Георгия Щенникова.

2. Судья ошибочно удалил игрока ЦСКА Ильзата Ахметова на 34-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что в действиях футболиста ЦСКА Ильзата Ахметова отсутствуют критерии серьезного нарушения Правил игры — нет усилия, злого умысла, использования шипов. Касание ноги соперника происходит в воздухе после обычной игры в мяч, внутренней стороной стопы, вскользь. Данное действие заслуживает вынесения предупреждения за безрассудное поведение.