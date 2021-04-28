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Карасев назначен главным арбитром матча «Зенит» — «Локомотив»

12:39
Сергй Карасев. Фото Reuters
Сергй Карасев. Фото Reuters
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РФС опубликовал список судей, которые будут работать на матчах 28-го тура Тинькофф РПЛ.

1 мая

«Ротор» — «Ахмат»: судья — Станислав Васильев; ассистенты судьи — Владимир Миневич, Игорь Князев; резервный судья — Владимир Сельдяков; VAR — Артем Любимов; AVAR — Арам Петросян; инспектор — Николай Иванов.

«Рубин» — «Динамо»: судья — Виталий Мешков; ассистенты судьи — Дмитрий Жвакин, Алексей Ширяев; резервный судья — Рафаэль Шафеев; VAR — Николай Волошин; AVAR — Антон Аверьянов; инспектор — Сергей Мартынов.

ЦСКА — «Уфа»: судья — Василий Казарцев; ассистенты судьи — Андрей Веретешкин, Максим Ковалев; резервный судья — Антон Анопа; VAR — Анатолий Жабченко; AVAR — Николай Богач; инспектор — Сергей Французов.

«Краснодар» — «Сочи»: судья — Иван Сиденков; ассистенты судьи — Алексей Воронцов, Наиль Сейфетдинов; резервный судья — Сергей Куликов; VAR — Павел Шадыханов; AVAR — Валентин Мурашов; инспектор — Александр Гвардис.

2 мая

«Химки» — «Урал»: судья — Владимир Москалев; ассистенты судьи — Роман Милюченко, Константин Шаламберидзе; резервный судья — Роман Сафьян; VAR — Василий Казарцев; AVAR — Илья Елеференко; инспектор — Александр Гончар.

«Ростов» — «Тамбов»: судья — Игорь Панин; ассистенты судьи — Андрей Болотенков, Антон Кобзев; резервный судья — Артем Чистяков; VAR — Павел Кукуян; AVAR — Дмитрий Мосякин; инспектор — Николай Левников.

«Зенит» — «Локомотив»: судья — Сергей Карасев; ассистенты судьи — Игорь Демешко, Максим Гаврилин; резервный судья — Евгений Кукуляк; VAR — Евгений Турбин; AVAR — Алексей Лунев; инспектор — Андрей Бутенко.

«Арсенал» — «Спартак»: судья — Сергей Иванов; ассистенты судьи — Валерий Данченко, Алексей Стипиди; резервный судья — Антон Фролов; VAR — Алексей Сухой; AVAR — Тихон Калугин; инспектор — Сергей Лапочкин.

Дополнительная информация:

https://rfs.ru/news/213549

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