Рэпер T-Killah рассказал о девушке футболиста «Локомотива»: «Наркотики, алкоголь были, а за ребенком не следит»

Российский рэп-исполнитель Александр Тарасов (T-Killah) рассказал в интервью «СЭ» о ситуации, когда футболистов разводят на деньги.

— У футболистов немаленькие зарплаты. Вокруг них много приспособленцев, девушки в том числе. У тебя есть истории твоих знакомых-футболистов, которых разводили на бабки?

— Это же не только в футболе. Когда ты на коне и у тебя есть деньги, то вокруг тебя много девушек. Помню, несколько лет назад я смотрел комментарии под постами Леши Миранчука в Instagram. Миранчуки — статные молодые ребята с деньгами. Один на «Rolls-Royce», другой на «Bentley». И я говорю им: «Если мне нужно будут красивые девчонки в клип, то я буду заходить к вам в комментарии». Я заходил в комменты и там: сотни девочек-моделей писали какие-то комментарии. Конечно, это все кружит голову! Они думают, что вот пам-пам, в эту влюбился и все. Им очень тяжело найти достойную девушку. Это сложно! Особенно у нас.

— А есть жесткая история, когда эти модели кидали на деньги твоих знакомых?

— Конечно! Много таких историй.

— Например?

— У одного игрока «Локомотива» была такая движуха. Когда футболист на сборах, девчонка вовсю тусит и исполняет. Наркотики, алкоголь были, а за ребенком не следит. Это сплошь и рядом на самом деле.