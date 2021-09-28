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Георгий Щенников восстановился после травмы

17:17
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Защитник московского ЦСКА Георгий Щенников восстановился от травмы икроножной мышцы, информирует ТАСС.

С этой недели он будет заниматься в общей группе. Если наберет форму, то может принять участие в матче 10-го тура Тинькофф РПЛ против «Краснодара».

30-летний Щенников в текущем сезоне провел за ЦСКА один матч.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12526711

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Иван Шитик все материалы автора

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