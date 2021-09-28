Георгий Щенников восстановился после травмы
17:17
Защитник московского ЦСКА Георгий Щенников восстановился от травмы икроножной мышцы, информирует ТАСС.
С этой недели он будет заниматься в общей группе. Если наберет форму, то может принять участие в матче 10-го тура Тинькофф РПЛ против «Краснодара».
30-летний Щенников в текущем сезоне провел за ЦСКА один матч.
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