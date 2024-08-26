Участник Олимпиады-2024 Одилов подписал контракт с «Химками»

Узбекистанский нападающий Алишер Одилов стал игроком «Химок», сообщает пресс-служба подмосковного клуба.

«Рады представить новичка нашей команды Алишера Одилова! Добро пожаловать в красно-черную семью, Алишер!» — говорится в заявлении «Химок».

Одилов начал футбольную карьеру в «Пахтакоре», а затем выступал за ташкентский «Олимпик».

23-летний футболист принял участие в прошедших в Париже Олимпийских играх, где забил один мяч в двух встречах за сборную Узбекистана.