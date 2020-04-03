Ребров тренирует сына во время паузы в сезоне

Голкипер «Спартака» Артем Ребров в Instagram показал, как он тренирует своего сына.

Вратарь «Спартака» Артём Ребров тренирует сына pic.twitter.com/4g2ECq9Itl — Алексей Лазуткин (@bayushkin_s) April 3, 2020

У 36-летнего голкипера и его супруги Екатерины двое сыновей — Платон и Артем. Сезон в России прерван из-за пандемии коронавируса.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 1 033 478 людей. Умерших — 54 369, выздоровевших — 218 864.

По данным Роспотребнадзора на день 3 апреля, в России зарегистрировано 4149 случаев заражения коронавирусом в 78 регионах. За весь период умерли 34 зараженных, выздоровел 281 человек.

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