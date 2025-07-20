Иван Бобер — о дебютном матче в стартовом составе «Крыльев»: «Задача — стать полноценным игроком команды»

Полузащитник «Крыльев Советов» Иван Бобер поделился эмоциями после дебюта в стартовом составе команды.

В субботу, 19 июля 19-летний футболист отыграл 69 минут в матче против «Акрона» (1:1) в 1-м туре РПЛ.

— Безусловно, дебют в основном составе «Крыльев Советов» в РПЛ — большая ответственность. Когда мы полностью сплотимся, а это будет достаточно скоро, любому сопернику будет с нами непросто, в каждой игре будем на победу. Что касается конкретно меня, то задача на сезон — закрепиться в составе и стать полноценным игроком команды, — цитирует Бобра «ВсеПроСпорт».

Иван Бобер — сын бывшего полузащитника самарского клуба Антона Бобра.