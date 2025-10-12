Ребров о чемпионстве «Спартака» в 2017 году: «Вся моя карьера была ради этого сезона»

Бывший вратарь «Спартака» Артем Ребров рассказал «СЭ», какие эмоции у него вызвало чемпионство красно-белых в сезоне 2016/17.

«Я сейчас уже не футболист. Но хочется пожелать нынешнему составу «Спартака» чемпионства. Для меня это — самый значимый момент. Мне кажется, вся моя карьера была ради этого сезона. Вся футбольная жизнь была для того, чтобы все сошлось в сезоне-2016/17», — сказал Ребров «СЭ».

7 мая 2017 года «Спартак» стал чемпионом России. Красно-белые оформили досрочную победу в премьер-лиге после того, как «Зенит» в 27-м туре на своем поле проиграл «Тереку» (0:1) и лишился теоретических шансов догнать лидера.

Это чемпионство стало для «Спартака» первым за 16 лет.