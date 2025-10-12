РФС поздравил Никиту Симоняна с 99-летием

Российский футбольный союз (РФС) поздравил Никиту Симоняна с днем рождения. Экс-нападающему «Спартака» исполнилось 99 лет.

«Поздравляем Никиту Павловича и желаем еще многие годы оставаться в футбольном строю!» — говорится в сообщении РФС.

Симонян выступал за «Спартак» с 1949 по 1959 год. Он является абсолютным рекордсменом по количеству голов за клуб — на его счету 160 мячей. Главным тренером красно-белых Симонян был с 1960 по 1965 год и с 1967-го по 1972-й.

Экс-футболист и тренер «Спартака» удостоен серебряного Олимпийского ордена Международного олимпийского комитета, ордена «За заслуги» ФИФА, а также рубинового ордена «За заслуги» УЕФА.