Кутепов: «Истории из чемпионского «Спартака» расскажу через лет 10, пока такое говорить нельзя»

Бывший защитник «Спартака» Илья Кутепов в разговоре с «СЭ» высказался о завершении карьеры экс-капитана красно-белых Дениса Глушакова.



«О Денисе Глушакове только лучшее. Остаются теплые и приятные воспоминания. Всегда будет только позитив. История из чемпионского «Спартака»? Пока такое рассказывать нельзя. Лет через 10, может быть, расскажу», — сказал Кутепов «СЭ».



11 октября 38-летний Глушаков провел прощальный матч с участием экс-игроков «Спартака» и «Локомотива».



Глушаков играл за «Спартак» с 2013 по 2019 год. Красно-белые в последний раз становились чемпионами России в сезоне-2016/17.