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Ребров прокомментировал переход защитника «Енисея» Труханова в «Спартак»

Иван Торопцев
Корреспондент

Технический координатор «Спартака» Артем Ребров прокомментировал переход в московскую команду защитника «Енисея» Даниила Труханова.

«Мы подписали очень перспективного защитника. Пока что планируем использовать его в дубле и во второй команде, выступающей в ФНЛ. Радует, что Красноярск становится центром привлечения талантливых ребят со всей Сибири — у «Енисея» есть все условия для подготовки молодых игроков», — приводит Gornovosti слова Реброва.

10 февраля «Енисей» объявил о переходе Труханова в «Спартак».

В сезоне-2021/22 18-летний защитник провел 5 матчей за команду из Красноярска и не отличился результативными действиями.

Источник: https://www.gornovosti.ru/news/stadion/item/f4e06858-6191-4b91-ba70-f0cdc3753e05/
Артем Ребров
Футбол
ФК Енисей
ФК Спартак (Москва)
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2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
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 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
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 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
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 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
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 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
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 Урал 18 4 7 7 12-18 19
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 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
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 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
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 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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 - : -
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