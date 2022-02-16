Ребров прокомментировал переход защитника «Енисея» Труханова в «Спартак»

Технический координатор «Спартака» Артем Ребров прокомментировал переход в московскую команду защитника «Енисея» Даниила Труханова.

«Мы подписали очень перспективного защитника. Пока что планируем использовать его в дубле и во второй команде, выступающей в ФНЛ. Радует, что Красноярск становится центром привлечения талантливых ребят со всей Сибири — у «Енисея» есть все условия для подготовки молодых игроков», — приводит Gornovosti слова Реброва.

10 февраля «Енисей» объявил о переходе Труханова в «Спартак».

В сезоне-2021/22 18-летний защитник провел 5 матчей за команду из Красноярска и не отличился результативными действиями.