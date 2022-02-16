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Сегодня, 12:10

«Спартак» опроверг информацию об интересе к Мхитаряну

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Генрих Мхитарян.
Фото Reuters

Московский «Спартак» не интересуется полузащитником «Ромы» Генрихом Мхитаряном, сообщил «СЭ» руководитель департамента по связям с общественностью столичного клуба Дмитрий Зеленов. Ранее в СМИ в очередной раз появились слухи о контактах «Спартака» с представителями армянского полузащитника, чей контракт с римским клубом истекает летом.

«Данная информация не соответствует действительности. Мы уже опровергали подобные слухи ранее, и добавить к этому нечего», — сказал Зеленов «СЭ».

Информация о возможном переходе Мхитаряна в «Спартак» активно обсуждается итальянскими СМИ с прошлого лета, однако раз за разом опровергается российской стороной.

В текущем сезоне 33-летний Мхитарян провел 31 матч за «Рому», забил три гола и сделал 7 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает хавбека в 10 миллионов евро.

Генрих Мхитарян
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ФК Спартак (Москва)
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 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 17:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
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Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
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Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

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П
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Зенит

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Динамо

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Спартак

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