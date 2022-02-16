«Спартак» опроверг информацию об интересе к Мхитаряну

Московский «Спартак» не интересуется полузащитником «Ромы» Генрихом Мхитаряном, сообщил «СЭ» руководитель департамента по связям с общественностью столичного клуба Дмитрий Зеленов. Ранее в СМИ в очередной раз появились слухи о контактах «Спартака» с представителями армянского полузащитника, чей контракт с римским клубом истекает летом.

«Данная информация не соответствует действительности. Мы уже опровергали подобные слухи ранее, и добавить к этому нечего», — сказал Зеленов «СЭ».

Информация о возможном переходе Мхитаряна в «Спартак» активно обсуждается итальянскими СМИ с прошлого лета, однако раз за разом опровергается российской стороной.

В текущем сезоне 33-летний Мхитарян провел 31 матч за «Рому», забил три гола и сделал 7 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает хавбека в 10 миллионов евро.