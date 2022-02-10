«Енисей» и «Спартак» достигли договоренности о переходе защитника Данила Труханова

Защитник «Енисея» Данил Труханов переходит в московский «Спартак», сообщает Instagram клуба.

Игрок вылетел в Москву для прохождения медосмотра и заключения личного контракта, после этого переход игрока будет считаться завершенным.

В текущем сезоне 18-летний защитник сыграл 5 матчей за «Енисей» и не отметился результативными действиями.