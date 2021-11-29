Реакция Стукалова на промах Плиева в концовке матча со «Спартаком». Видео

«Спартак» сыграл вничью с «Уфой» со счетом 1:1 в матче 16-го тура Тинькофф — РПЛ.

Красно-белые сравняли счет в добавленное ко второму тайму время. Но хозяева имели шанс вырвать победу на последней секунде: Константин Плиев не смог попасть в ворота из выгодной позиции.

Главный тренер уфимцев Алексей Стукалов эмоционально отреагировал на промах своего игрока.