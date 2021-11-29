Главный тренер «Уфы» рассказал о травме Урунова

Главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов рассказал о состоянии полузащитника Остона Урунова, который получил травму в первом тайме матча 16-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака» (1:1).

— Как оцените состояние Урунова?

— Я так понимаю, что ударились колено в колено. Надеюсь, травма не серьезная.

— Когда восстановятся Жамалетдинов, Бауэр?

— Я думаю, всех мы сможем увидеть на сборе в Турции.