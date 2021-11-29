Главный тренер «Уфы» рассказал о травме Урунова
20:09
Главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов рассказал о состоянии полузащитника Остона Урунова, который получил травму в первом тайме матча 16-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака» (1:1).
— Как оцените состояние Урунова?
— Я так понимаю, что ударились колено в колено. Надеюсь, травма не серьезная.
— Когда восстановятся Жамалетдинов, Бауэр?
— Я думаю, всех мы сможем увидеть на сборе в Турции.
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