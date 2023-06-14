«РБ Спорт»: в конце года стадион «Спартака» сменит название на «Лукойл Арена»

У домашнего стадиона «Спартака» в конце года сменится название, сообщает «РБ Спорт».

Сейчас стадион носит название «Открытие Арена», но в конце 2023 года контракт с брендом истекает. По информации источника, другой банк предлагал «Спартаку» выкупить название арены, но это предложение было отклонено.

Таким образом, в конце года стадион сменит название на «Лукойл Арена».

В минувшем сезоне «Спартак» с 54 очками занял третье место в турнирной таблице РПЛ. В последнем туре красно-белые уступили «Крыльям Советов».