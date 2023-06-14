Валентин Иванов продолжит работу инструктором ФИФА

Международная федерация футбола (ФИФА) объявила список судейских инструкторов на 2023 год. От Европы в него вошли 22 человека.

В их числе один из лучших российских арбитров, бывший руководитель наших судей Валентин Иванов.

Он не первый год занимается подготовкой рефери в разных странах мира, а в последние месяцы работал инструктором ФИФА на чемпионате мира в Катаре и юниорском чемпионате мира в Аргентине.