«РБ Спорт»: Угальде и Литвинов избежали серьезных травм в матче с «Динамо» из Махачкалы

Футболисты «Спартака» Манфред Угальде и Руслан Литвинов не получили серьезных травм в матче 24-го тура РПЛ с махачкалинским «Динамо» (1:2), сообщает «РБ Спорт».

Угальде заменили еще в первом тайме из-за подозрения на травму ноги, но серьезных последствий удалось избежать. Литвинов покидал арену со льдом на руке — было подозрение на перелом пальца. Однако, по данным источника, он также сможет принять участие в следующем матче.

После поражения от «Динамо» «Спартак» с 47 очками остался на второй строчке в турнирной таблице РПЛ. Однако уже завтра «Зенит» может обойти красно-белых, если обыграет «Краснодар».