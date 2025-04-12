Роша пожелал скорейшего выздоровления получившему травму Татаеву

Защитник ЦСКА Виллиан Роша обратился к игроку «Оренбурга» Алексею Татаеву, с которым столкнулся в матче 24-го тура РПЛ.

«Лексо, мой друг, я желаю тебе самого наилучшего. Было столкновение, я тебя не видел. Желаю, чтобы ты быстрее поправился и вернулся к матчам. Обнимаю», — сказал Роша на видео, опубликованном в Telegram-канале армейцев.

В субботу ЦСКА победил «Оренбург» со счетом 2:0. Татаев получил повреждение на 40-й минуте матча во время столкновения в штрафной площади с Рошей и не смог продолжить игру. Главный тренер оренбургской команды Владимир Слишкович заявил, что у Татаева подозрение на перелом лицевой кости.