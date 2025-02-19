Источник: хавбек ЦСКА Зделар покинул команду

Полузащитник ЦСКА Саша Зделар покинул команду, сообщает Legalbet.

В январе сообщалось, что в услугах 29-летнего серба заинтересован шотландский «Рейнджерс».

Зделар выступает за армейцев с лета 2022 года. В текущем сезоне он провел 21 матч во всех турнирах, отличившись одной голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость хавбека в 4 миллиона евро.