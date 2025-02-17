«РБ Брагантино» объявил об уходе Алеррандро, бразилец перейдет в ЦСКА

«РБ Брагантино» объявил о расторжении контракта с нападающим Алеррандро.

Как отметила пресс-служба бразильского клуба, 25-летний форвард выкупил свой контракт и стал свободным агентом. Ранее ЦСКА подтвердил, что игрок прошел медосмотр и подпишет контракт с армейцами.

Алеррандро выступал за «РБ Брагантино» с января 2020 года. Он забил 26 голов и сделал 11 результативных передач в 123 матчах за команду.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость бразильца в 4 миллиона евро.